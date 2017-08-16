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СМИ узнали подробности болезни Глаголевой
Вера Глаголева могла скончаться от рака желудка. Артистка умерла вскоре после посещения клиники Шварцвальд-Баар, расположенной в пригороде Баден-Бадена. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Специализацией медицинского учреждения считаются онкологические образования в брюшной полости. Стоимость лечение в этой больнице зависит от стадии развития заболевания — от 6 до 50 тысяч евро.
Официально причина гибели актрисы не сообщалась. Известно лишь, что Глаголева страдала от онкологического заболевания.
Журналисты также выяснили, что с доставкой тела Веры Глаголевой из Германии в России могут возникнуть бюрократические проблемы. Об этом изданию на правах анонимности сообщил представитель одного из похоронных бюро Москвы.
«В первую очередь необходимо будет провести вскрытие, чтобы врачи подтвердили смерть из-за заболевания. Этот документ должны будут подписать в правоохранительных органах, что никаких вопросов по гибели гражданина, пусть даже и другой страны, они не имеют», — заявили в компании.
По словам собеседника издания, в «такой бюрократической стране, как Германия» для перевозки тела через границу необходимо собрать много документов. Подготовкой бумаг сейчас занимаются родственники артистки. Муж Глаголевой, Кирилл Шубский, заявил, что тело его супруги доставят в Россию в четверг или в пятницу. Кроме того, предстоит решить, как доставлять тело — на самолёте или на автомобиле. Как отметил собеседник газеты, доставлять тело по воздуху значительно дороже — это обойдётся в 6 тысяч евро, тогда как доставка на машине стоит от 2,5 до 4 тысяч евро. Доставка тела на машине занимает около трёх дней, тогда как на самолёте — три часа.
16 августа в возрасте 61 года скончалась актриса, режиссёр, сценарист и продюсер Вера Глаголева. Она страдала от онкологического заболевания. Последним фильмом, в котором снялась Глаголева, стала картина «Две женщины» 2014 года по пьесе Ивана Тургенева. Свою первую роль актриса сыграла в фильме режиссёра Родиона Нахапетова «На край света» в 1975 году. Всего актриса снялась почти в 50 фильмах, среди которых критики выделяют «Сошедшие с небес», «Выйти замуж за капитана», «Не стреляйте в белых лебедей», «Бедная Саша». Глаголева сняла шесть фильмов в качестве режиссёра.
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