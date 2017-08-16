СМИ узнали подробности болезни Глаголевой



Вера Глаголева могла скончаться от рака желудка. Артистка умерла вскоре после посещения клиники Шварцвальд-Баар, расположенной в пригороде Баден-Бадена. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Специализацией медицинского учреждения считаются онкологические образования в брюшной полости. Стоимость лечение в этой больнице зависит от стадии развития заболевания — от 6 до 50 тысяч евро.

Официально причина гибели актрисы не сообщалась. Известно лишь, что Глаголева страдала от онкологического заболевания.



Журналисты также выяснили, что с доставкой тела Веры Глаголевой из Германии в России могут возникнуть бюрократические проблемы. Об этом изданию на правах анонимности сообщил представитель одного из похоронных бюро Москвы.





«В первую очередь необходимо будет провести вскрытие, чтобы врачи подтвердили смерть из-за заболевания. Этот документ должны будут подписать в правоохранительных органах , что никаких вопросов по гибели гражданина, пусть даже и другой страны, они не имеют», — заявили в компании.



По словам собеседника издания, в «такой бюрократической стране, как Германия» для перевозки тела через границу необходимо собрать много документов. Подготовкой бумаг сейчас занимаются родственники артистки. Муж Глаголевой, Кирилл Шубский , заявил, что тело его супруги доставят в Россию в четверг или в пятницу. Кроме того, предстоит решить, как доставлять тело — на самолёте или на автомобиле. Как отметил собеседник газеты, доставлять тело по воздуху значительно дороже — это обойдётся в 6 тысяч евро, тогда как доставка на машине стоит от 2,5 до 4 тысяч евро. Доставка тела на машине занимает около трёх дней, тогда как на самолёте — три часа.