Отец погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе шестилетнего ребенка Роман Шимко опроверг отказ от эксгумации. Об этом он заявил «Газете.Ru»

"Я сам не совсем понимаю, что происходит. Мы с адвокатами на эту тему говорили довольно давно, обсуждали, что эксгумация нежелательна, но конкретного отказа не было. Но если мы и будем ее делать, то только для того, чтобы обнаружить переломы костей, алкоголь там уже не найти, — сказал Шимко. — Я думаю, что информация об отказе от эксгумации должна исходить только от меня".

Ранее сообщалось, что семья шестилетнего ребенка, погибшего в резонансном ДТП в подмосковной Балашихе, отказалась от эксгумации его тела.

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