Улюкаев обвинил ФСБ в провокации

" ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал… Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать" , — описал Улюкаев события, предшествующие эпизоду с передачей 2 миллионов долларов в офисе " Роснефти".

По словам экс-министра, " ФСБ совершила провокацию взятки на основании ложных показаний Сечина".