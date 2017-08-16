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Улюкаев обвинил ФСБ в провокации
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил в суде, что ФСБ и лично глава " Роснефти" Игорь Сечин организовали в отношении него провокацию с передачей денег.
" ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал… Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать" , — описал Улюкаев события, предшествующие эпизоду с передачей 2 миллионов долларов в офисе " Роснефти".
По словам экс-министра, " ФСБ совершила провокацию взятки на основании ложных показаний Сечина".
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