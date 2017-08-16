

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева доставили в суд на автомобиле ФСИН для рассмотрения по существу дела о получении взятки в 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы.

" Я много читаю. Дела у меня хорошо" , — сказал он журналистам, заходя в здание суда.



" Я читаю рассказы Чехова, сейчас читаю " Убийство" , — пояснил экс-министр. Он добавил, что сам также " не бросал" писать.



Экс-министр после предварительных слушаний сообщил журналистам, что за время нахождения под домашним арестом похудел на 14 килограммов.



Улюкаев не признает вину, ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

