Виктор Данильченко, адвокат семьи погибшего в ДТП в Балашихе мальчика, заявил, что родители отказались от эксгумации тела сына. Об этом сообщает Life.

По словам защитника, они усомнились в том, что исследование «предоставит какие-то достоверные данные». Кроме того, адвокат подчеркнул, что родителей «не стоит подвергать такому психологическому испытанию».

Двадцать третьего апреля в одном из дворов подмосковной Балашихи автомобиль насмерть сбил ребенка. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова . Уголовное дело против Алисовой не возбуждали в течение месяца. Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову . После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к смерти человека).