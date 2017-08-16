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Родители "пьяного мальчика" отказались от эксгумации
Виктор Данильченко, адвокат семьи погибшего в ДТП в Балашихе мальчика, заявил, что родители отказались от эксгумации тела сына. Об этом сообщает Life.
По словам защитника, они усомнились в том, что исследование «предоставит какие-то достоверные данные». Кроме того, адвокат подчеркнул, что родителей «не стоит подвергать такому психологическому испытанию».
Двадцать третьего апреля в одном из дворов подмосковной Балашихи автомобиль насмерть сбил ребенка. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова. Уголовное дело против Алисовой не возбуждали в течение месяца. Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову. После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к смерти человека).
Двенадцатого июня отец мальчика получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян — в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело против женщины-водителя было закрыто. Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке. В МВД пообещали провести повторную экспертизу, также сообщалось о планах эксгумировать тело ребенка. Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
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