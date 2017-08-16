Еще одна американка обвинила Романа Полански в домогательствах

Режиссера Романа Полански обвинила в сексуальных домогательствах еще одна женщина. Как заявила она на пресс-конференции во вторник, 15 августа, это произошло в 1973 году, когда ей было 16 лет, пишет Los Angeles Times.

Женщина назвала только свое имя — Робин. Она обратилась к прессе из офиса ее адвоката Глории Оллред

Робин заявила, что приняла решение выступить из-за заявлений потерпевшей по делу Полански 1977 года, Саманты Геймер.