Суд приступит к рассмотрению дела Улюкаева о взятке в два миллиона долларов



Замоскворецкий суд Москвы в среду приступит к рассмотрению по существу дела бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева — первого в современной истории России федерального министра, обвиненного в уголовном преступлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Судебное заседание назначено на 9.30. Как ожидается, на заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего подсудимый выскажет свое отношение к нему.



Ранее на предварительном слушании, которое прошло в закрытом режиме, суд отказался по ходатайству защиты экс-министра прекращать производство по уголовному делу и продлил домашний арест Улюкаева до 27 января 2018 года.



Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года на выезде из здания " Роснефти" , а затем помещен под домашний арест. Расследование его дела было проведено в кратчайшие для этой категории преступлений сроки.



Уголовное дело против министра было возбуждено по заявлению представителей " Роснефти". Он был, как сообщили в СК, задержан с поличным при выезде из здания " Роснефти" , в машине у него обнаружили предполагаемую взятку — 2 миллиона долларов. По версии следствия, эту сумму Улюкаев получил за выданную его министерством положительную оценку, позволившую " Роснефти" приобрести госпакет акций " Башнефти". При этом законность самой сделки не оспаривается.





СК утверждает, что располагает доказательствами в виде показаний очевидцев, аудио— и видеозаписями и " специфическими следами на пальцах рук". Представитель суда после предварительных слушаний сообщил агентству, что одним из свидетелей обвинения является глава " Роснефти" Игорь Сечин

Защита экс-чиновника свои доказательства пока не раскрывает, заявляя лишь, что Улюкаев абсолютно не виновен.