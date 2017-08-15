В Нигерии произошел теракт

В Нигерии произошёл взрыв, жертвами которого стали 27 человек, 83 человека получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.



Взрыв произошёл на северо-востоке страны. Власти Нигерии предполагают, что за организацией теракта стоят террористы группировки «Боко харам» . Бомба была активирована смертницей на одном из рынков в деревне Кондуга.

Еще два смертника взорвались возле лагеря беженцев недалеко от первого теракта. В результате этих взрывов погибших нет.



28 июля 2017 года боевики «Боко харам» напали на группу геологов, осуществлявших разведку нефти. В результате нападения погибли 50 человек.



«Боко харам» — террористическая организация радикальных исламистов. Название организации переводится с языка хауса как «Западное образование — грех». Участники группировки выступают против преподавания в школах теории эволюции Дарвина, принципа круговорота воды в природе и теории большого взрыва.