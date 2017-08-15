Главные события у вас в почте
Охранник украинского депутата открыл стрельбу у детского сада в Киеве
Фото: dtp.kiev.ua
Охранник украинского депутата Верховной рады Сергея Мельничука открыл стрельбу в Киеве. Как сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева, инцидент произошел вечером 15 августа.
В социальных сетях утверждают, что мужчина открыл огонь из боевого оружия. Также утверждается, что охранник достал пистолет неподалеку от детского сада, когда его автомобиль оказался заблокирован на обочине.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить обстоятельства стрельбы на улице столицы Украины.
Оставить комментарий