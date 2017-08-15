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Напавшего на корреспондента НТВ будут судить по статье «Побои»
Мужчина, напавший на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в день ВДВ, пойдёт под суд по статье «Побои». Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Отделом МВД России по району Якиманка г. Москвы окончено дознание по уголовному делу, возбуждённому по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК России «Побои» в отношении 32-летнего мужчины, который в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького нанёс удар по лицу корреспонденту одного из телеканалов», — отметила Волк.
По её словам, материалы уголовного дела «совместно с обвинительным заключением направлены мировому судье для рассмотрения по существу».
Ранее сообщалось, что пермский журналист Роман Четин договорился о проведении спарринга с Александром Орловым, который ударил Развозжаева в прямом эфире во время.
2 августа во время прямого включения из парка Горького к Развозжаеву подошёл нетрезвый мужчина и ударил его кулаком по лицу, он был задержан.
По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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