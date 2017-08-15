Украинский Генштаб открестился от задержанного в Крыму диверсанта



В Киеве заявили, что арестованный ФСБ украинец Геннадий Лимешко не имеет отношения к вооружённым силам Украины. Об этом сообщает портал LIFE.



В генеральном штабе Украины заявили, что Лимешко был уволен из украинской армии в связи со служебным несоответствием. По информации ведомства, задержанный мужчина служил в вооружённых силах Украины с ноября 2016 года по май 2017 года. В Службе безопасности Украины (СБУ) операцию по задержанию сотрудниками ФСБ России украинского гражданина назвали провокацией.

15 августа Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Крыму украинского гражданина Геннадия Лимешко 1992 года рождения. По данным российского ведомства, предполагаемый диверсант должен был повредить линию электропередачи, поджечь лес и произвести обвал горных пород. У Лимешко были изъяты граната и пила. Мужчину задержали, когда он подпиливал опору ЛЭП. Лимешко признался, что проходил специальную подготовку в украинском военном лагере. Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.