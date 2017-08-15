"Уже жалко просто": сосед Мары Багдасарян рассказал о ее жизни в Твери



Мужчина, живущий по соседству с «гонщицей» Марой Багдасарян в Твери, рассказал, что он ее часто видит, и девушка «постоянно где-то чем-то занята». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам соседа, ее «уже жалко просто», так как «даже в шесть утра проверяют». «Но она здесь живет, и штамп в документах, регистрация, что еще нужно?» — удивился он. Мужчина отметил, что Багдасарян «прописалась» в Твери в начале июля.



Ранее в СМИ появилась информация, что девушка будет жить и работать в Твери. Туда уже передали исполнительное производство, по которому она будет проходить обязательные работы. Сообщалось, что Багдасарян возьмут на работу в Тверскую городскую библиотеку имени Герцена. Какую именно должность она заняла, неизвестно.



В ноябре 2016 года в Москве сотрудники ГИБДД задержали Багдасарян и выписали ей административный штраф за неправильную парковку. Во время проверки ее документов выяснилось, что за девушкой числятся около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Первоначально суд назначил Багдасарян десять суток административного ареста и 520 часов обязательных работ. Позже ее арест продлили из-за рассмотрения новой партии протоколов о неуплате штрафов ГИБДД, а количество часов работы выросло. Кроме того, девушку обязали выплатить штраф в 170 тысяч рублей.



Багдасарян отправили «отбывать наказание» в ГБУ «Жилищник». Сообщалось, что она будет работать дворником, но в итоге девушке поручили бумажную работу.



Позже Багдасарян приговорили к году исправительных работ за подделку больничного листа. По версии следствия, она купила у неизвестного поддельную медицинскую справку, чтобы показать ее судебным приставам и избежать обязательных работ. В марте Савеловский суд Москвы бессрочно лишил Багдасарян водительских прав. Такое решение было принято из-за состояния здоровья девушки.