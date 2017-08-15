На Гуаме запустили сигнал тревоги

На принадлежащем США острове Гуам, который грозилась атаковать КНДР, две радиостанции случайно запустили систему оповещения при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает The Guardian.

Система заработала на музыкальном радиоканале и на христианской сети. Сигнал тревоги включили в 12:25 (в 05:25 по московскому времени). Он звучал в течение 15 минут. Радиослушатели начали звонить в полицию.

В местной службе безопасности подтвердили, что речь идет об ошибке. Чиновники пообещали приложить все усилия, чтобы подобное не повторялось. Они отметили, что «реальное сообщение о чрезвычайной ситуации будет описывать тип угрозы».

Ситуация вокруг КНДР обострилась, когда президент США Дональд Трамп пригрозил «огнем и яростью», если Северная Корея станет реальной угрозой для Штатов. В ответ в Пхеньяне заявили, что изучают возможность ракетного удара по военным объектам на американском острове Гуам. Затем Штаты пообещали устроить обстрел 20 объектов на испытательных полигонах бомбардировщиками B-1B. После этого КНДР отозвала своих послов из крупнейших государств для консультаций, а внутри страны объявила всеобщую народную мобилизацию.

Российские власти на фоне конфликта привели системы ПВО на Дальнем Востоке в состояние повышенной боеготовности. ПВО должны обеспечить «безопасность территории России на случай неверно заложенных координат северокорейских ракет».