Неизвестный открыл стрельбу в Стамбуле

Мужчина начал обстреливать из ружья улицы в стамбульском районе Эсеньюрт, сообщает агентство IHA.

Злоумышленник забрался на крышу дома и открыл стрельбу из помпового ружья.

İstanbul Esenyurt'ta bir adam çatıya çıkıp pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı👇 pic.twitter.com/u2gKfzXP5F— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 15 августа 2017 г.

В результате стрельбы повреждены несколько автомобилей, люди не пострадали.

Сейчас мужчину уговаривают прекратить стрельбу и спуститься с крыши.