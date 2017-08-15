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Неизвестный открыл стрельбу в Стамбуле

Мужчина начал обстреливать из ружья улицы в стамбульском районе Эсеньюрт, сообщает агентство IHA.
Злоумышленник забрался на крышу дома и открыл стрельбу из помпового ружья.
В результате стрельбы повреждены несколько автомобилей, люди не пострадали.
Сейчас мужчину уговаривают прекратить стрельбу и спуститься с крыши.
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