В Москве задержали банду неонацистов

В Москве задержана группа людей, которых полиция подозревает в нападениях на мигрантов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, среди задержанных оказались четыре молодых человека и две девушки. При задержании у них изъяли бейсбольные биты, ножи и кастеты, а также экстремистскую литературу.

По версии правоохранителей, члены банды нападали на иностранцев. Они «жестоко избивали и резали ножами» мигрантов. Помимо нападений на национальной почве, они также совершили как минимум одно ограбление.

Кроме того, предполагаемые преступники устраивали турниры по ножевому бою.

Против задержанных возбудили уголовное дело.

Ранее столичные полицейские задержали банду подростков, жертвами которых, по предварительной информации, стали два человека, еще двух они серьезно избили. Третьего августа рядом с железнодорожными путями было найдено тело молодого человека 1995 года рождения с множеством травм. Вычислить преступников удалось благодаря мобильному телефону жертвы. Всего в банде состояли шесть человек: два 14-летних, 15-летний и 18-летний юноша. Однако только четверо из них были пойманы. Сообщалось, что они посещали в Московской области секции бокса и рукопашного боя.