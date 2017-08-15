Зачинщикам драки в Елани не дали вернуться домой

Около десяти активных участников массовой драки в воинской части в Елани до сих пор не вернулись домой. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источник в Минобороны.

По словам собеседника агентства, их по-прежнему допрашивают. При этом большинство контрактников уже отправлены по домам, уточнил он. Источник добавил, что сначала военнослужащие «вели себя на допросах нагло, утверждали, что им ничего не будет, так как они „элитные войска Шойгу“. Однако теперь они жалуются на давление со стороны следователей.

»Разные проверяющие и гражданские в форме приезжают в учебный центр едва ли не каждый день. Из самых крупных персон в последние дни приезжала уполномоченная по правам человека при губернаторе Свердловской области Татьяна Мерзлякова . Уже после нее приезжала группа депутатов и юристов из Кызыла во главе с уполномоченным по правам человека в Туве Ольгой Россовой», — отметил источник.