Опубликовано видео задержания диверсанта СБУ в Крыму

ФСБ России сняла на видео задержания человека, который, по данным спецслужбы, является украинским диверсантом.

Запись демонстрирует, что мужчину задержали «как раз в тот момент, когда он занимался подрывной деятельностью», отмечает издание Life. На кадрах видно, что из сумки задержанного достали гранату. Также на видео попала пила, которой он успел подпилить опору ЛЭП.

«Мне сказали подрезать элеткростолб», — заявил сотрудникам ФСБ задержанный.

Ранее в ФСБ заявили о предотвращении в Крыму диверсий на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Представители спецслужбы отметили, что 12 августа они задержали агента Службы безопасности Украины Геннадия Лемешко во время попытки повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет. У него нашли две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, накольный механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.

По данным ФСБ, он планировал привести в негодность линию электропередач, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, создать условия для обвала горных пород и перекрыть трассу Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. Против Лемешко возбудили уголовное дело.