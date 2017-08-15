Задержанный в Красноярске умер после избиения полицейским

В Красноярске сотрудник полиции избил задержанного за административное правонарушение, позже мужчина скончался, однако, как заявляют правоохранители, побои не были причиной смерти. Как передает портал НГС. Новости, задержанный поступил в дежурную часть по подозрению в краже 40-летний мужчина был пьян, а избивать задержанного полицейский стал после того, как он самовольно подошел к аппарату для дактилоскопии и стал нажимать кнопки.

«В этот момент находившийся при исполнении своих должностных обязанностей дежурный подошел к мужчине и неоднократно ударил его головой об аппарат, после чего повалил на пол и нанес ему множественные удары ногой», — передает портал регионального СК.

Позже мужчина скончался.

В ведомстве заявили, что смерть мужчины связана не с избиением, а с переохлаждением.

«Проводилась проверка, по заключению, он злоупотреблял спиртными напитками и у него переохлаждение. Умер он не от избиения, это два события не связанных», — заявили в СК.

По данным портала, избившего мужчину полицейского уволили из органов и возбудили уголовное дело по статье «Превышение служебных полномочий».

Напомним, ранее СК по Тульской области возбудил уголовное дело против двоих полицейских ОМВД России по Ясногорскому району, которые, по данным следствия, пытали задержанного, избивая его и стреляя по ногам.