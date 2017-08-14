Во Франции автомобиль протаранил здание пиццерии

Во Франции в результате наезда автомобиля на пиццерию погибла пятилетняя девочка, еще пять человек были ранены. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу полиции.



Инцидент произошёл в департаменте Сена и Марна в городе Сет-Сор. По словам очевидцев, наезд был совершён умышленно. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. В настоящий момент следователи выясняют мотивы преступления.