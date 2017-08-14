В Берлине мужчина осквернил памятник павшим советским воинам

Мемориал расположен в центре Берлина, на улице 17 июня в районе Тиргартен. Сообщается, что мужчина сначала помочился на памятник, а затем плюнул на него.

По сообщениям полиции, мужчина высказывался в поддержку национал-социализма, а при задержании выкрикивал оскорбления в адрес России.

Мужчине запретили вход на территорию мемориала, он понесет ответственность за оскорбление памяти умерших.

Ранее сообщалось, что в Москве иностранец повредил памятник «Они сражались за Родину».