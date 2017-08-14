Выжившего в одесской бойне депортировали из России

Фигурант дела о событиях в Одессе 2 мая Владислав Ильницкий, который находился под стражей на Украине, сбежал в Россию, однако был задержан российскими пограничникам в Домодедово, сообщил украинский журналист Артем Бузила; позже стало известно о депортации одессита в Молдавию. «Фигурант дела 2 мая, Владислав Ильницкий, более года находился под стражей в одесском СИЗО (был знаком с ним в тюрьме), в августе 2015-ого отпущен под домашний арест, на днях сбежал с Украины. Вчера при попытке попасть на территорию РФ был задержан российскими пограничниками в аэропорту Домодедово », — написал он в своем Facebook.

Комсомольская правда » отмечает, что Ильницкого задержали 2 мая 2014 года на Греческой площади Одессы вместе с другими активистами Куликова поля с ножом и фонариком-шокером. В августе 2015 года он был освобожден под домашний арест, а в преддверии очередного заседания по делу 2 мая, которое должно было состояться 14 августа, попытался сбежать в Россию.

По данным издания, Ильницкий показал российским пограничникам ходатайство о признании его беженцем. Предполагается, что задержан он в связи с отсутствием разрешения на выезд от судьи. Родственники Ильницкого утверждают, что домашний арест забыли продлить, так что формально он свободен.

В итоге Ильницкого депортировали в Молдавию, откуда он пытался въехать в Россию. Оттуда его, вероятно, вернут Украине.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора» сторонники федерализации Украины были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. Боевики из «Правого сектора» и «Обороны» подожгли здание. В итоге по официальным данным погибли 48 человек.