В Москве напали на известного телеведущего

Мошенник напал на ведущего телеканала «Че» Влада Чижова с ножом во время съёмок программы. Видео нападения публикуется на YouTube.



Выпуск программы был посвящён аферистам, продающим смартфоны с рук. Продавец сел в автомобиль к ведущему, достал телефон, однако начал себя вести агрессивно. Причиной такого поведения стало то, что Чижов предложил зарядить аппарат, так как он не включался. Аферист потребовал быстро решить, покупает ли телефон ведущий. Началась потасовка, в ходе которой преступник достал нож. Влад Чижов не растерялся, отбился от атаки, после чего мошенник бросился бежать. Его задержали сотрудники съёмочной группы.



Станет ли ведущий обращаться в полицию, не сообщается.