МЧС предупредило, что вечером погода в Центральной России резко ухудшится



Спасатели предупреждают о ветре до 20 метров в секунду, грозах и дождях в ряде регионов Центральной России вечером в понедельник, сообщают региональные управления МЧС

С начала июля в Центральной России наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. В конце месяца в ЦФО пришла жара, однако высокая температура чередуется с непогодой в регионах.



" По данным Калужского ЦГМС — Филиала ФГБУ " Центральный УГМС" — 14 августа в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца дня, по Калужской области местами ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра 15-20 метров в секунду" , — говорится в сообщении управления МЧС региона.



По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и вечером понедельника в регионе сохраняются грозы, местами сильный дождь и порывы ветра 12-17 метров в секунду. Похожая ситуация в Костромской области, где ожидается гроза и град в отдельных районах.



Воронежские спасатели распространили штормовое предупреждение о сильной жаре при максимальной температуре воздуха 35 градусов.



Из-за непогоды повышается вероятность обрывов линий электропередачи и связи, нарушений в системе ЖКХ. Сильный ветер может стать причиной обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также возможен рост количества ДТП на дорогах, травматизма среди населения.

