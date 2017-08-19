«Все ноги в крови»: россияне рассказали, как пережили теракт в Барселоне

Среди туристов, оказавшихся в центре Барселоны в момент теракта, были и россияне. Они рассказали, что им пришлось пережить.

«Мы были на рынке Бокерия, это такое классное место, такое красивое, туда ходят все туристы, и мы тоже всегда хотели там побывать. Вдруг мы услышали выстрелы», — поделилась одна из российских туристок.

«И потом очень громко закричали люди, — добавил ее молодой человек. — Выстрелы звучали совсем рядом, и мы увидели, что народ начинает бежать в нашу сторону. И мы тоже побежали, очень быстро побежали. Мы сразу поняли, что что-то произошло. У бегущего рядом метиса были все ноги в крови».

Некоторые наши соотечественники должны были уехать на побережье Средиземного моря, в Ллорет-де-Мар, где они остановились. На площади Сан Пере в центре Барселоны останавливались пригородные автобусы. «Но, как вы видите, автобусы здесь не ходят, всех заворачивает полиция. Не знаем, как мы теперь доберемся до дома», — цитирует ФАН российского туриста.

«Мы спокойно гуляли и вдруг увидели, что на нас бежит толпа с вытаращенными от ужаса глазами, — сообщили две девушки. — Многие кричали. Мы не поняли, что случилось, но побежали вместе со всеми. Бегущие люди стали заскакивать в ближайшие отели и просить укрытия. Некоторые, как сумасшедшие, колотили в двери частных лавок и магазинчиков, чтобы им открыли и спрятали их».