Скончался раненый во время перестрелки в Мособлсуде участник банды ГТА

Хасанов был тяжело ранен несколькими выстрелами во время перестрелки в Мособлсуде. Следователи пытались допросить его, однако врачи запрещали любые контакты с раненым.

По предварительным данным, именно Хасанов подговорил других подсудимых атаковать конвоиров.

1 августа 2017 года в зале Мособлсуда состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении так называемой банды ГТА. В 13:00 судебное заседание было закрыто. Пятерых подсудимых направили в лифт для сопровождения в конвойное помещение. В лифте они захватили оружие конвоиров и взяли их в заложники.

Путь злоумышленникам преградили сотрудники полиции и Росгвардии. Позже произошла перестрелка, в результате чего трое преступников были уничтожены, еще двое ранены.