Россияне забили итальянца насмерть на дискотеке

В ночь с 12 на 13 августа во время дискотеки в ночном клубе испанского курортного города Льорет-де-Мар трое молодых людей из России до смерти избили 22-летнего итальянца. Инцидент произошел в 3 часа ночи по местному времени. Представитель правоохранительных органов Испании сообщила журналистам, что драка произошла на улице рядом с районом, где много баров, ресторанов и дискотек.



В ходе драки молодые люди наносили удары руками и ногами в район головы и туловища итальянца. Итальянское интернет-издание Il Sito di Firenze опубликовало видео с камеры наблюдения, установленной на входе в клуб. На записи видно, как трое молодых людей кавказcкой внешности избивают лежащего на земле итальянца.



В конце видео один из нападающих наносит удар правой ногой, который, по всей видимости, оказался для потерпевшего смертельным: после него итальянец перестал подавать признаки жизни.



Молодого человека в критическом состоянии доставили в больницу города Жирона, где позже он скончался.



Погибшего в результате потасовки у ночного клуба звали Николо Чьятти: он родился в городе Скандиччи, расположенном неподалеку от Флоренции, сообщает издание La Reppublica. Друзья и родственники молодого человека высказывают соболезнования на его странице в Facebook.



После драки россияне попытались скрыться с места происшествия, однако местная полиция вскоре задержала их в районе набережной. «Операция (по поимке подозреваемых) была проведена очень быстро, их нашли буквально сразу», — уточнили в испанской полиции.



Подозреваемыми в убийстве оказались россияне в возрасте 20, 24 и 26 лет. «Скорее всего, это туристы, поскольку все произошло в Льорет-де-Мар», — рассказали в местной полиции.



В испанской полиции также добавили, что россияне являются «выходцами из Чечни и имеют разрешение на жительство во Франции».



Сейчас россияне находятся под стражей: их дело будет в скором времени рассмотрено в суде. Посольство России в Испании в курсе задержания в курортном городе трех человек, однако на данный момент не может подтвердить, что они являются гражданами РФ. Полной информацией о случившемся не владеют и в Генеральном консульстве России в Барселоне: там также отметили, что гражданство задержанных пока что не подтверждено.





Представитель посольства Испании в Москве сообщил «Газете.Ru» , что он в курсе событий, произошедших в городе Льорет-де-Мар, однако официальных комментариев предоставить не может, так как все советники находятся в отпуске. В представительстве Чеченской Республики при президенте Российской Федерации «Газете.Ru» сообщили, что информация о задержанных в Испании чеченцах не поступала в ведомство. «У нас нет никакой информации, мы это даже не комментируем», — заявили в представительстве.

Льорет-де-Мар — это город в каталонской провинции Жирона. Он находится в полутора часах езды от Барселоны и является наиболее известным из всех курортов испанского побережья Коста-Брава. Это один из самых популярных курортов среди любителей ночной жизни из-за множества баров, клубов, ресторанов и казино.



Каталония является самым посещаемым регионом Испании и третьим по популярности во всем мире. В 2016 году регион посетили 75 млн туристов.



12 августа 2017 года жители Барселоны устроили акцию протеста против массового туризма на городском пляже Барселонета. Участники акции скандировали: «Мы не хотим туристов», «Прекратите массовый туризм».



Местные жители недовольны поведением туристов. Они также заявили, что из-за резкого роста числа туристов в городе выросли цены на аренду квартир. «Раньше мы жили рядом с ворами и наркоманами, пытались нормально уживаться, и у нас это получалось. Но туризм уничтожил все», — заявила участница акции.





Забастовки вызвали тревогу у испанских властей. Они решили пойти навстречу гражданам и пообещали ограничить доступ к некоторым достопримечательностям в центре. Премьер-министр Испании Мариано Рахой в свою очередь выступил с заявлением: «В туристическом бизнесе сейчас занято более 13% работающего населения Испании, то есть свыше двух с половиной миллионов человек».

«Вклад в ВВП — более 12%, и мы просто обязаны заботиться о туристах, создавать им благоприятные условия», — отметил премьер.