В Славянске студенты отказались слушать гимн Украины стоя

Во время проведения вече на Соборной площади Славянска в воскресенье трое молодых людей в возрасте 18−19 лет демонстративно не встали во время исполнения гимна Украины — инцидент попал на видео. На ребят обратили внимание местные националистически настроенные активисты. Они сочли, что молодые люди таким образом продемонстрировали «неуважение к стране, в которой они проживают», и сделали вывод, что связано это с отсутствием патриотического воспитания в школе или позицией их родителей, которые, возможно, «воюют в ДНР», передает «Ридус»

На место приехала полиция, которая проверила документы и, установив личности молодых людей, отпустила их.

Позже советник главы СБУ Юрий Тандит пояснили, в каких случаях при исполнении государственного гимна следует вставать.

«Я с детства помню, что впервые за день гимн звучит в 6.00. Не значит же, что все должны вскочить с кроватей и стоять. Это абсурд», — отметил он, добавив, что на официальных мероприятиях и в торжественных случаях гимн следует слушать стоя.

12 апреля 2014 года в Славянске сторонники отделения от Киева заняли административные здания, оборудовав на въездах в город несколько блокпостов. 13 апреля 2014 МВД Украины объявило о начале «антитеррористической операции» в Славянске. В город были направлены части украинской армии при поддержке бронетехники и вертолетов. В окрестностях города начались боевые действия.

5 июля 2014 года ополченцы оставили город и ушли в Донецк, чтобы организовать оборону столицы ДНР.