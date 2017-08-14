В московском метро поезд сошел с рельсов

В депо «Фили» московского метрополитена частично сошел с рельсов поезд. Об этом сообщает агентство «Москва».



Представители подземки уточнили, что «частичный сход тележки третьего вагона» состава «Русич» произошел «без существенных повреждений путей и техники».

Инцидент произошел накануне, 13 августа, но известно о нем стало только сегодня. Поезд частично сошел с рельсов во время маневров. Сейчас администрация метрополитена «проводит тщательную проверку причин» случившегося. В качестве основной версии рассматривается неисправность рельса, возникшая из-за повышенной температуры.

Обкаточный состав, по словам собеседника агентства, сейчас не используется для перевозки пассажиров, поэтому никакой опасности для людей инцидент не представлял.

Работники метрополитена провели ремонтные работы за 20 минут и поставили вагон обратно на рельсы, маневровая работа продолжилась в обычном режиме.

Ранее в паблике Mash в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что из-за постороннего предмета на рельсах произошел сход пассажирского поезда в депо «Фили». Его вагоны якобы «едва не перевернулись». Сообщалось, что состав получил повреждения.