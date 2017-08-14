Пропавшая в Башкирии группа из 15 туристов нашлась

МЧС рассказали об обнаружении пропавшей в Башкирии группы из 15 туристов, передает ТАСС

«Туристы нашлись, они вышли на связь с родственниками. Сейчас группа направляется в сторону Челябинской области через населенный пункт Ассы», — сообщили агентству в пресс-службе управления МЧС по республике.

Путешественники из Челябинской области, среди которых был ребенок, двумя днями ранее отправились к водопаду Атыш в Белорецком районе на автомобилях повышенной проходимости. С утра в понедельник, 14 августа, никто из них не выходил на связь.

Спасатели организовали поисковую операцию, к которой также подключились полицейские.

С 11 по 13 августа в том районе, куда они отправились, прошли сильные дожди. Из-за этого, по предположению сотрудников МЧС, уровень воды пересекавшей их маршрут реке Лемеза резко поднялся, и туристы не смогли преодолеть ее вброд. Также сообщалось, что в районе водопада Атыш отсутствует мобильная связь.