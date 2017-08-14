Под Челябинском пропала группа туристов

Пятнадцать туристов без вести пропали в Челябинской области. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

По данным паблика, группа путешественников отправились посмотреть водопад Атыш на трех машинах.

Mash не уточняет, когда именно исчезли туристы, отмечается лишь, что они просто «перестали выходить на связь».

МЧС уже направило поисковый отряд на место предполагаемого исчезновения друзей. Известно, что туристы не успели покинуть регион.

Водопад Атыш находится на территории Башкирии. Он представляет собой выход из грота Атыш на поверхность подземной реки. К водопаду пробита дорога с берега реки Лемезы, что позволяет подъехать к нему на автомобиле.