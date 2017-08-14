Улицы Одессы ушли под воду

В ночь на 14 августа на Одессу обрушился сильный ливень со шквалистым ветром. Об этом сообщает 112.ua.

В результате затопленными оказались несколько городских дорог. Телеканал опубликовал фотографии и видеозаписи, демонстрирующие ситуацию на улицах. Также непогоду прокомментировали и интернет-пользователи. «Одесса. Сильный дождь. Французский бульвар залит», — написал в твиттере @soldat31.

Пользователь @andrew196409 опубликовал снимок предгрозового неба над городским пляжем.

По данным «Думской», машины «плавали» на Лузановке, Пересыпи и Среднефонтанской улице. Кроме того, в городе затопило парковку у ТЦ «Ривьера».

К утру 14 августа ситуация нормализовалась.

В конце июля подобная ситуация наблюдалась в Киеве. Двадцать седьмого июля украинскую столицу накрыла буря с грозой и градом.