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Улицы Одессы ушли под воду
Фото: dumskaya.net
В ночь на 14 августа на Одессу обрушился сильный ливень со шквалистым ветром. Об этом сообщает 112.ua.
В результате затопленными оказались несколько городских дорог. Телеканал опубликовал фотографии и видеозаписи, демонстрирующие ситуацию на улицах. Также непогоду прокомментировали и интернет-пользователи. «Одесса. Сильный дождь. Французский бульвар залит», — написал в твиттере @soldat31.
Пользователь @andrew196409 опубликовал снимок предгрозового неба над городским пляжем.
Надвигается дождь (@ Пляж Совиньон in Одесса, Одесская обл) https://t.co/AkZVlCM11H pic.twitter.com/UK7AgmCHie— Андрей (@andrew196409) 13 августа 2017 г.
По данным «Думской», машины «плавали» на Лузановке, Пересыпи и Среднефонтанской улице. Кроме того, в городе затопило парковку у ТЦ «Ривьера».
К утру 14 августа ситуация нормализовалась.
В конце июля подобная ситуация наблюдалась в Киеве. Двадцать седьмого июля украинскую столицу накрыла буря с грозой и градом.
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