"Аэрофлот" отменил 20 рейсов из Москвы 14 августа из-за грозы

Авиакомпания " Аэрофлот" в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий, в частности грозы, в аэропорту " Шереметьево" отменяет 20 рейсов, запланированных на 14 августа, сообщил перевозчик.



Кроме того, " Аэрофлот" сообщает о задержке трех рейсов из " Шереметьево" — в Варшаву, Архангельск и Сыктывкар.



" Аэрофлот" отмечает, что пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки. Кроме того, проводится оповещение пассажиров через сall-центр, а прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым согласно стандартам авиакомпании и в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

