Пассажиры скоростного поезда " Одесса — Киев" были вынуждены ехать стоя из-за замены состава на рейсе по причине технической неисправности, сообщила в воскресенье пресс-служба акционерного общества " Украинские железные дороги" (" Укрзализныця").



Как отмечается, вместо поезда девятивагонной комплектации на 607 мест из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд на 408 мест. Экспресс уходит из Одессы в 05.43 утра, прибывает в Киев в 12.43, по пути делая остановки в Котовске, Вапнярке, Жмеринке и Виннице.



" Всем пассажирам, которые отказались от поездки, были возвращены средства. Тем пассажирам, которые едут в поезде, но без места, будет компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия… ПАО " Укрзализныця" … просит прощения у пассажиров за неудобства и непредвиденные обстоятельства" , — говорится в сообщении.

