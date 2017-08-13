Главные события у вас в почте
Пассажиры скоростного поезда "Одесса – Киев" семь часов ехали стоя
Пассажиры скоростного поезда " Одесса — Киев" были вынуждены ехать стоя из-за замены состава на рейсе по причине технической неисправности, сообщила в воскресенье пресс-служба акционерного общества " Украинские железные дороги" (" Укрзализныця").
Как отмечается, вместо поезда девятивагонной комплектации на 607 мест из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд на 408 мест. Экспресс уходит из Одессы в 05.43 утра, прибывает в Киев в 12.43, по пути делая остановки в Котовске, Вапнярке, Жмеринке и Виннице.
" Всем пассажирам, которые отказались от поездки, были возвращены средства. Тем пассажирам, которые едут в поезде, но без места, будет компенсирована разница стоимости проезда из-за необеспечения комфортных условий путешествия… ПАО " Укрзализныця" … просит прощения у пассажиров за неудобства и непредвиденные обстоятельства" , — говорится в сообщении.
Ранее Кабмин Украины уволил главу государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (" Укрзализныця") поляка Войцеха Бальчуна.
Бальчун выиграл конкурс и был официально назначен главой Администрации железных дорог Украины летом 2016 года. Почти в течение всего периода его работы у него был открытый конфликт с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном.
В мире Главное Происшествия Стиль жизни Еще 2 тега
Оставить комментарий