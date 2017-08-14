Силовики ликвидировали в Дагестане главаря бандгруппы

Силовики ликвидировали в дагестанском селе Орота лидера так называемой хунзахской бандгруппы. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«В ходе оперативно-поисковых мероприятий был обнаружен боевик, который отказался сдать оружие и открыл стрельбу по силовикам. В ходе боестолкновения он был ликвидирован», — рассказал собеседник агентства, добавив, что убитый предварительно опознан как лидер группы Хаджимурад Гаджиев, находившийся в федеральном розыске.

Ранее в селе Орота Хунзахского района в ходе поиска Гаджиева был введен режим КТО. ТАСС сообщает, что силовики уже искали преступника в данном населенном пункте в начале августа, однако без введения режима КТО. Тогда был блокирован один из домов в селе, но в нем никого не оказалось. Оперативники не исключили, что Гаджиев с тех пор село не покидал, а просто где-то затаился.

Отмечается, что экстремисты из хунзахской бандгруппы причастны к ряду диверсионно-террористических акций.