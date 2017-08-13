СМИ: в Ярославле родители подрались из-за очереди в поликлинике

В детской поликлинике N1 Дзержинского района Ярославля 12 августа родители подрались из-за очереди в поликлинике, сообщает местное издание 76.ru.

По данным издания, в один кабинет было сразу две очереди: родители с детьми, поступающими в детский сад и родители со школьниками. Каждым нужно было сделать пробу манту.

"Многие просто начали пролезать без очереди, люди ругаются, дети плачут. Духота", — рассказал очевидец драки родителей Александр Русаков

По его словам, очередь была в два кабинета: сначала — к педиатру, потом — непосредственно на вакцину.

Как отмечает издание, заместитель главного врача извинилась за случившееся. По мнению родителей, проблему бы решил аппарат для электронной очереди.