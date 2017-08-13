Мощный взрыв напугал жителей Иркутска

Жители Иркутска в соцсетях сообщили о мощном взрыве.

Утром 13 августа многие жители Иркутска сообщили, что между Иркутском и Шелеховым произошел мощный взрыв. Об этом сообщает портал Irksib.

Пользователи соцсетей отметили, что при этом тряслись дома, многие ж указывали время — между 7:45 и 8 часами утра.

ГУ МЧС по региону сообщили порталу, что никаких происшествий в это время в Шелехове и Иркутске зарегистрировано не было.

«В это время взрывные работы могут проводить на карьере в районе Максимовщины. Вероятно, речь идет о промышленном взрыве именно там», — сказали в МЧС.

Позднее окончательно ситуацию прояснил первый замглавы администрации Шелехова Юрий Сюсин. Информационное агентство «Байкал 24», ссылаясь на него сообщило, что это был плановый промышленный взрыв, который произвели сотрудники известкового завода, которые добывают породу в районе реки Олхи. По его словам, работы были согласованы, а население оповещено заранее.