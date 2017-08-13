СМИ: крушение вертолета в Виргинии связано со столкновениями ультраправых



Гибель двух человек при крушении полицейского вертолета в американском штате Виргиния в районе города Шарлоттсвилль связана со столкновениями ультраправых с их противниками, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Вместе с тем отмечается, что в настоящий момент все еще неясно, каким образом связаны крушение и столкновения.



Полицейский вертолет потерпел крушение около 17.00 в субботу (00.00 в ночь на воскресенье мск) к западу от города. Погибли два человека, на земле пострадавших не было. Причины крушения выясняются.



В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По официальным данным, в городе в результате различных инцидентов погиб один человек и пострадали еще 34.

