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Автомобиль врезался в демонстрантов в Шарлотсвилле
Автомобиль въехал в группу людей в центре американского города Шарлоттсвилль. Об этом сообщает Associated Press.
Экстренные службы города прибыли на место происшествия.
The Latest: A vehicle plows into a group of people marching peacefully through downtown Charlottesville. https://t.co/bdH9Rgc1bc— The Associated Press (@AP) 12 августа 2017 г.
Отмечается, что к настоящему моменту известно об одном пострадавшем, которому оказывали медпомощь после наезда автомобиля.
Ранее президент США Дональд Трамп и первая леди страны Меланья прокомментировали беспорядки в Шарлотсвилле, где был объявлен режим ЧС из-за митинга националистов.
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