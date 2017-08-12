Автомобиль врезался в демонстрантов в Шарлотсвилле

Автомобиль въехал в группу людей в центре американского города Шарлоттсвилль. Об этом сообщает Associated Press.



Экстренные службы города прибыли на место происшествия.



The Latest: A vehicle plows into a group of people marching peacefully through downtown Charlottesville. https://t.co/bdH9Rgc1bc— The Associated Press (@AP) 12 августа 2017 г.





Отмечается, что к настоящему моменту известно об одном пострадавшем, которому оказывали медпомощь после наезда автомобиля.

