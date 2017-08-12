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Автомобиль врезался в демонстрантов в Шарлотсвилле

Автомобиль протаранил толпу демонстрантов в США
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Автомобиль въехал в группу людей в центре американского города Шарлоттсвилль. Об этом сообщает Associated Press.
Экстренные службы города прибыли на место происшествия.

Отмечается, что к настоящему моменту известно об одном пострадавшем, которому оказывали медпомощь после наезда автомобиля.
Ранее президент США Дональд Трамп и первая леди страны Меланья прокомментировали беспорядки в Шарлотсвилле, где был объявлен режим ЧС из-за митинга националистов.
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Associated Press
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