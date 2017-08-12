Лифт с людьми рухнул в жилом доме в Челябинске

В микрорайоне «Парковый» в Челябинске в одной из многоэтажек жилого комплекса «Пара» рухнул лифт, в котором находились шесть человек, в том числе беременную женщину, сообщает «Ура.ру»

Лифт спускался с 19 этажа. На третьем его движение внезапно ускорилось, а затем трос оборвался, и кабина полетела вниз.

Когда лифт упал, находившиеся в нем люди стали задыхаться, так как вентиляция не работала. Двери смогли открыть только через 15 минут.

По счастливой случайности никто не пострадал, но все испытали сильный шок. Ранее с лифтом уже происходили неполадки.