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Лифт с людьми рухнул в жилом доме в Челябинске
В микрорайоне «Парковый» в Челябинске в одной из многоэтажек жилого комплекса «Пара» рухнул лифт, в котором находились шесть человек, в том числе беременную женщину, сообщает «Ура.ру»
Лифт спускался с 19 этажа. На третьем его движение внезапно ускорилось, а затем трос оборвался, и кабина полетела вниз.
Когда лифт упал, находившиеся в нем люди стали задыхаться, так как вентиляция не работала. Двери смогли открыть только через 15 минут.
По счастливой случайности никто не пострадал, но все испытали сильный шок. Ранее с лифтом уже происходили неполадки.
В январе прошлого года из-за отвалившегося дна кабины лифта в ЖК «Алые Паруса» (дом №79 по Авиационной улице в районе Щукино в Москве) его пассажирка Ирина Володина упала в шахту с седьмого этажа и разбилась насмерть.
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