Бывший лидер праворадикальной организации " Ку-клукс-клан" Дэвид Дьюк поблагодарил президента США Дональда Трампа за " правду" о событиях в Шарлоттсвилле, где в субботу произошли столкновения между ультраправыми и их противниками.



" Спасибо, президент Трамп, за вашу честность и мужество, которые позволили вам сказать правду о Шарлоттсвилле и осудить левацких террористов из BLM/Antifa" , — написал Дьюк в Twitter.



BLM (Black Lives Matter, " Жизнь черных имеет значение") — общественное движение в США, которое борется за права афроамериканцев и против насилия со стороны белых, в том числе полицейских. Antifa — обобщенное название антифашистского движения.



Трамп заявил во вторник, что возлагает вину за столкновения в Шарлоттсвилле между ультраправыми и их противниками на " обе стороны" , повторив тем самым свою первую реакцию на эти события. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что " есть одна группа с одной стороны и другая — с другой, между ними произошло столкновение, ужасно было видеть это".



Ранее в субботу Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью трех человек. Он осудил насилие, но сказал, что оно идет " со многих сторон" , за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо осудил " Ку-клукс-клан" , неонацистов и им подобных. Обвинения в адрес Трампа в том, что он, как минимум, нейтрально относится к ККК и другим ультраправым, звучали еще в 2016 году во время предвыборной кампании.



В результате инцидентов в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Также в результате крушения полицейского вертолета погибли двое сотрудников полиции штата Виргиния.



Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из " Парка освобождения" (бывший " Парк Ли"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и " Ку-клукс-клана".