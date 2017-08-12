Четыре человека погибли в результате наезда иномарки на дерево в Рузском районе

В Подмосковье автомобиль врезался в дерево, погибли четыре человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В Рузском районе автомобиль марки Dodge съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате аварии погибли четыре человека», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте ДТП устанавливаются все обстоятельства случившегося.