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Четыре человека погибли в результате наезда иномарки на дерево в Рузском районе
В Подмосковье автомобиль врезался в дерево, погибли четыре человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
«В Рузском районе автомобиль марки Dodge съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате аварии погибли четыре человека», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте ДТП устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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