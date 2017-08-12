Москвич потерял 20 миллионов рублей при обмене валюты в банке

Москвич не досчитался 20 миллионов рублей при обмене валюты. Кассир одного из столичных банков выдала мужчине пачки денег, в которых только верхние и нижние купюры были стодолларовыми, остальные — по одному доллару. Об этом сообщает паблик Mash.

Сообщается, что 42-летний Вячеслав пришел в банк, чтобы обменять 29 миллионов 888 тысяч рублей на доллары. Кассирша выдала мужчине пачки американских банкнот, он не стал их пересчитывать. Обман пострадавший заметил только на парковке.

Потерпевший решил вернуться в банк и получить недостающую сумму, однако там ему сказали, что деньги надо было считать у кассы.

По факту произошедшего проводится проверка.