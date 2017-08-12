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Москвич потерял 20 миллионов рублей при обмене валюты в банке
Фото: РИАМО
Москвич не досчитался 20 миллионов рублей при обмене валюты. Кассир одного из столичных банков выдала мужчине пачки денег, в которых только верхние и нижние купюры были стодолларовыми, остальные — по одному доллару. Об этом сообщает паблик Mash.
Сообщается, что 42-летний Вячеслав пришел в банк, чтобы обменять 29 миллионов 888 тысяч рублей на доллары. Кассирша выдала мужчине пачки американских банкнот, он не стал их пересчитывать. Обман пострадавший заметил только на парковке.
Потерпевший решил вернуться в банк и получить недостающую сумму, однако там ему сказали, что деньги надо было считать у кассы.
По факту произошедшего проводится проверка.
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