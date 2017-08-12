

Рейс авиакомпании " Россия" из Казани в Ларнаку был задержан на 2 часа 10 минут из-за проверки самолета по причине нехватки топлива, сообщил РИА Новости официальный представитель перевозчика.

" Во время подготовки к выполнению рейса FV5827 за 6 августа 2017 года из аэропорта Казани в Ларнаку от командира воздушного судна поступил запрос на проведение проверочных мероприятий по причине недолива топлива" , — сообщил представитель.



Представителями авиакомпании, отметил он, были проведены замеры, составлен акт и подано заявление в полицию.



Данные действия привели к задержке вылета рейса на 2 часа 10 минут, добавили в " России".



Авиакомпания " Россия" (входит в группу " Аэрофлот") за первое полугодие 2017 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза, до 4,9 миллиона человек (второе место в гражданской авиации РФ).