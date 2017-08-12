Стали известны подробности летней смерти от холода в Петербурге

Третья летняя смерть от переохлаждения, которая была зафиксирована за лето в Петербурге, была вызвана сочетанием погодных факторов, сообщает «РГ»

Накануне стало известно, что в петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе зафиксировали смерть человека от переохлаждения.

По словам медиков, 55-летний бездомный мужчина провел много времени на холоде и во влажной среде, у него развилось тяжелое воспаление легких. Кроме того, у него было диагностировано поверхностное переохлаждение, в результате чего он скончался.

Как рассказали в общественной организации помощи бездомным, с 26 июля самая низкая температура воздуха в городе составила 13,2 градуса, а температура почвы — 12 градусов. Влажность воздуха колебалась в пределах от 88 до 94%. Все это сопровождалось обильными осадками.

«При таких условиях переохлаждение наступает из-за всех погодных факторов вместе взятых, если они повторяются изо дня в день», — рассказали в организации. Здесь давно просят власти создать круглогодичный пункт обогрева, подобные пункты работают только в холодное время года.

В конце июля в Петербурге от переохлаждения умер бездомный мужчина, а в начале июня — пенсионерка. По словам врачей, летние смерти от холода крайне редки.