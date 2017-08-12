Накануне вечером киевские и одесские «ультрас» устроили массовую драку возле стадиона «Олимпийский» в центре Киева, сообщает издание Lb.ua

Футбольные ультрас устроили массовую драку в Киеве https://t.co/ZGEr8QQzcg— Игорь Мизрах (@starshours) 12 августа 2017 г.

Как отмечает газета, три года назад футбольные ультрас Украины объявили бессрочное перемирие. Но вечером 11 августа возле стадиона произошла массовая драка фанатов. Полиции пришлось вмешаться, чтобы разогнать дерущихся.

Три роки тому через російську агресію футбольні ультрас України оголосили безстрокове перемир' я. Однак увечері 11 … https://t.co/40PkBsECEe— ТвіНовини (@ukrtwinews) 12 августа 2017 г.

В пабликах ультрас говорится, что сошлись 60 одесситов и 50 киевлян, решивших объявить войну одесситам, потому что те якобы продолжают поддерживать дружеские отношения с российскими фанатами «Спартака»

Как отмечают болельщики, решение о перемирии принимали все фанаты Украины, и с 2014 года эту договоренность никто не нарушал. Многие из них считают, что условий и причин для начала этой войны нет.