Грибник рассказал, как голыми руками одолел разъяренную медведицу на Урале

Житель поселка Сосьва Свердловской области Александр Лопахин рассказал о схватке с медведицей, которую он повстречал, когда пошел в лес за грибами. После встречи с хищницей и ее детенышем мужчина находится в больнице.



По словам грибника, опасная схватка продолжалась около 10 минут. Медведица напала на мужчину и выбила из его рук перочинный нож, которым он собирался резать грибы.



Александру Лопахину пришлось защищаться — он закрывал голову руками. После этого он схватил хищницу за голову и начал наносить удары по морде. Животное, не ожидавшее мощного ответа, скрылось в лесу.



В настоящее время грибник находится в больнице со множественными ранениями — головы и рук. Кроме этого, медведица откусила у него кончик носа, но медикам удалось пришить его обратно.