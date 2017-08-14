Десятки детей погибли в Индии из-за неоплаченного воздуха

В больнице в индийском штате Уттар-Прадеш погибли 60 детей из-за того, что в медицинском учреждении прекратили подачу кислорода для вентиляции легких, сообщает The Times

Речь идет о госпитале Баба Рагхав Дас, который находится в северном штате Уттар-Прадеш. Большинство погибших были новорожденными и больными энцефалитом. Дети умерли в течение пяти дней после прекращения работы техники.

В аппаратах из-за неуплаты не пополнялся запас кислорода, необходимый для поддержания жизнеобеспечения. Родственникам многих пациентов пришлось помогать медикам вручную поддерживать дыхание.

Власти штата признали, что прервали подачу кислорода в аппараты. Однако они не стали подтверждать, что именно это привело к массовой гибели детей. Чиновники отметили, что смерть детей наступила «по естественным причинам», так как многие из них находились в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава штата Сидхартх Натх Сингх отметил, что в течение последних трех лет в этой больнице ежедневно умирают от 19 до 22 пациентов. При этом чиновники заявили о начавшемся расследовании.

Уттар-Прадеш считается одним из самых бедных штатов страны.