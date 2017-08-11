

Звезда серила «Универ» на ТНТ Алексей Лемар попал в автомобильную аварию. Актёр въехал на своём Pontiac в Range Rover. В салоне машины находилась телеведущая Анна Калашникова . Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Дело в том, что я вожу только мотоцикл, за рулем машины предпочитаю не сидеть. Однако, в рамках клипа Анны Калашниковой «Без макияжа», мне пришлось рискнуть и сесть за руль, но риск себя не оправдал. Выезжая со стоянки, я столкнулся с Range Rover. Как результат — лобовое столкновение, остановка съемочного процесса и создание аварийной ситуации на дороге», — заявил Лемар.



Столкновение произошло в Москве. Стоимость Pontiac оценивается в 20 миллионов рублей, цена Range Rover — 12 миллионов рублей. Ремонт автомобилей обойдётся в сотни тысяч рублей. Лемар добавил, что в настоящий момент выясняется, застрахованы ли машины.

34-летний актёр Алексей Лемар, помимо «Универа», снимался в сериалах «СашаТаня» и «Пятая стража».