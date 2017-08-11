В Полтаве застрелили чемпиона Украины по ММА

В Полтаве в перестрелке на пляже погиб чемпион Украины по ММА (смешанным боевым искусствам) Святослав Пелипенко. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает издание «Факты».

По информации издания, вечером 10 августа на городском пляже произошел конфликт между двумя группами людей с применением огнестрельного оружия. Пелипенко был приглашен на день рождения в компанию молодых людей, которые отмечали праздник под открытым небом.

В ходе празднования у молодых людей возник конфликт с владельцами расположенной рядом торговой точки Александром и Романом Марченко . В время стычки Роман Марченко начал отстреливаться от нападавших с битами и травматическими пистолетами из охотничьего карабина «Сайга». Молодые люди открыли ответный огонь, в ходе перестрелки был убит Пелипенко, Роман Марченко получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Полиция возбудила уголовные дела по статьям «Умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, а также при превышении мер, необходимых для задержания преступника», «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и «Хулиганство, совершенное с применением оружия».