"Дед за вас воевал, а вы мой Lexus увозите"

В Хорватии произошел конфликт между водителем Lexus LX 570 с московскими номерами, который припарковался на месте для инвалидов, и сотрудником службы эвакуации. Нестандартное для небольшого курортного городка Пореч поведение российского автомобилиста привлекло к себе внимание местных жителей. О перепалке 5 августа написали местные СМИ, опубликовав видеозапись, в котором водитель оскорбляет сначала эвакуаторщика, а после и страну, куда он по всей видимости, приехал на отдых со спутницей. Вскоре скандал докатился и до России.



Судя по видеозаписи конфликт начался с того, что водитель белоснежного Lexus LX 570 оставил автомобиль на месте для инвалидов.



А вернувшись обнаружил, что молодой человек из городской службы эвакуации уже загружает машину на эвакуатор, чтобы транспортировать ее на штрафстоянку. Для этого он закреплял на колесах транспортного средства специальные удерживающие устройства и, по всей видимости, уже поцарапал колесные диски, которые стоят 10-15 тыс. рублей за штуку.



Разгневанный автомобилист немедленно перешел на нецензурную лексику и начал оскорблять эвакуаторщика на глазах собравшейся вокруг толпы: скорее всего, местные СМИ не совсем поняли, что говорит россиянин и опубликовали запись целиком. Однако печатных слов в выступлении россиянина оказалось совсем немного.



«Ну, ты — козлятина проклятая, черт, — кричит крепкий лысый мужчина среднего роста в белой майке с крестом и цветастых шортах. — Тут один диск стоит как твоя машина, я тебе дам сейчас в зубы, за что ты вообще берешься!»



После этого он начинает бегать вокруг автомобиля, смотреть на диски и пороги. Несколько раз мужчина хватает эвакуаторщика за руки и даже несколько раз сильно отталкивает от автомобиля. «Что это такое, почему я должен покупать новый порог. Я машину поставил, чтобы позвонить.



" Да я вашу Хорватию.. ! Я из России, мой отец, мой дед, воевали за вашу страну, а вы забыли про это. Ты можешь мне испортить машину, это ты ее покупал? Объясните, люди. Я никого не трогал».



В ответ на эти крики сотрудник городской службы тихо продолжает повторять, что сейчас приедет полиция и во всем разберется.



«Я все понимаю, но это моя работа. Работа у меня такая, а ты же на меня напал, толкнул меня», — сказал автомобилисту хорват.



Спутница россиянина, загорелая блондинка, которая говорила по-хорватски, пыталась уговорить эвакуаторщика отдать автомобиль, но и это не помогло. Местные жители, которые подходили на крики, предложили вызвать полицейских, которые помогли бы прояснить ситуацию и в случае порчи автомобиля составить нужные документы. Однако водитель стал кричать, что никакая полиция ему не нужна. Тем временем эвакуаторщик закрепил внедорожник и начал поднимать машину при помощи крана на погрузчик. Но техника, видимо рассчитанная на европейские легковушки, не смогла осилить подъем 3,5-тонного автомобиля.



Подъемник дал сбой три раза подряд и каждый раз внедорожник с размаха падал на асфальт. И автомобиль, стоимость которого начинается с 6,429 млн руб. получил действительно серьезные повреждения.



В итоге, как сообщают местные СМИ, на место все же прибыли сотрудники полиции, которые выписали россиянину штраф за нарушение ПДД. Так, штраф за парковку на месте для инвалидов составляет около 700 хорватских кун (примерно 7 тыс. рублей).



Тем не менее, несмотря на свое неоднозначное поведение, автомобилист имеет право на возмещение ущерба, который был причинен при попытках эвакуировать внедорожник. Для этого ему придется написать заявление в полицию. Такие варианты стали предлагать в комментариях к вышедшем материалам в СМИ сами хорваты, многие из которых встали на сторону автомобилиста.



«Нет такого человека, который в спешке не оставлял автомобиль в неправильном месте на короткое время, — написал один из пользователей. — В Германии к этому относятся с пониманием, главное оставить на стекле записку с предупреждением. Критиковать такой поступок могут только люди, которые живут в лесу и могут оставлять автомобили под любым деревом».



В свою очередь многие читатели из Хорватии заявили, что никогда не паркуется на местах для инвалидов и оставляют автомобиль только в разрешенных местах, даже если потом приходится долго идти. Но нашлись и те, кто с возмущением написал о своем непонимании ситуаций, когда «те, у кого есть деньги, думают, что они могут делать все, что хотят».



Примечательно, что инцидент вызвал больший интерес в украинских СМИ, нежели в российских. Журналисты из соседнего государства не преминули со всех сторон посмаковать детали хамского поведения россиянина.